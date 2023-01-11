Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı: Erbil ile Bağdat arasında ortak bir anlayış var

BAĞDAT (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat temasları kapsamında Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal çerçevede ve tüm Irak halkının yararına olacak şekilde çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Erbil ile Bağdat arasında ortak bir anlayış olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Bağdat ziyaretinin başarılı olduğunu kaydeden Zeydan, Başbakan’la görüşmelerinin başarılı geçtiğini ve ortak bir anlayışa vardıklarını bildirdi.