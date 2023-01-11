Davutoğlu’ndan HDP açıklaması: Aday çıkarmaları bizi ilgilendirmez

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haber Türk’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu tartışma yaratan sözlerine ilişkin, “Asla vesayet altında çalışacak bir cumhurbaşkanını iş başına getirmeyiz” diyerek, şunları kaydetti:

“Güçlü cumhurbaşkanı olacak; ama şimdiki cumhurbaşkanı anlayışıyla tek başına karar veremez. Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda mutabakata vardık. Yani genel başkanlar dışarıda bir yerde oturacaklar. Cumhurbaşkanına vesayet edecekler diye bir tablo yok. Aynı masada sayın cumhurbaşkanım diye hitap ettikleri bir cumhurbaşkanına, o saygıyı gösterdikleri cumhurbaşkanına hitap edecekler. Ama onlar da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak elini taşın altına koyacaklar. Aslında demeye çalıştığım şey şuydu. Tam tersini ifade etmiştim. Şimdi açıklığa kavuşmasına imkan sağladı bu tartışmalar. İlkesel bir şey söyledim. İlkesel olarak şu: Hepimiz sürecin içinde olacağız.”

“İKTİDAR KANADINDA PANİK YARATTI”

Altılı masanın çalışmalarından söz eden Davutoğlu, “Çok zorlu bir yıllık süreç geçti. 2022 zor bir yıldı. Altılı masa da 1 yılını tamamladı. 5 Ocak'taki toplantı öncesindeki genel atmosfere bakıldığında iktidar yanlıların büyük bir kriz çıkacağı beklentisi vardı. 5 Ocak'ta bir kriz çıkmaması; hatta kuvvetli bir bildiriyle 2 metnin 30 Ocak'ta tanıtımı yapılacağı açıklamasında iktidar kanadında paniğe sebebiyet verdi. Kastettiğimiz şey; geçiş süreci içinde toplumu bu tek aklın, tek adamın yönettiği zihniyetten, yanlışlar manzumesinden alıp, kurumsal hakkın, katılımcılığın, dayanışmanın olduğu, yetki ve sorumluluk dengelerinin paylaşıldığı sisteme geçmek istiyoruz. Bu sınavı doğru atlatırsak; geçiş sürecinde farklı gelenekleri temsil eden altılı masanın hep beraber çalışma ahlâkını geliştirmesi” dedi.

“İHTİLAF SÖZ KONUSU DEĞİL”

Gelecek Partisi lideri, “Altılı masada bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir” diyerek, şunları vurguladı:

“Geçiş sürecinde ortak, kurumsal hakkı, danışma, dayanışma, istişareyi harekete geçireceğiz. Bu metinle önemli bir eşik aşıldı. Biz bu eşiğin aşılmış olmasının mutluluğu içindeyiz. Bu metni bugün sayın Akşener'e verdim. 5 lideri kapalı zarf içinde gönderdim. Biz bunu mahremiyet içinde yönettik. Ortak politikalar metni ile birlikte açıklayabilmek için 30 Ocak'ı tercih ettik. Elimizde çok kuvvetli iki mutabakat var. Hep şunu söyledik; birlikte yöneteceğiz dedik. Bu bir ilkesel pozisyon. Bu kadar tecrübeden sonra bizi anayasal zorluğa düşürecek metne imza atmayız. Asla vesayet altında çalışacak bir cumhurbaşkanını iş başına getirmeyiz. Güçlü cumhurbaşkanı olacak; ama şimdiki cumhurbaşkanı anlayışıyla tek başına karar veremez. Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar.”

“SEÇİM TARİHİ KONUSUNDA TAM BİR MUTABAKATIMIZ VAR”

Seçim tarihi konusunda da konuşan Davutoğlu, “Biz bir ekibiz. Her parti genel başkan yardımcılarına saygı duyarım. Bazı şeyler sadece genel başkanlar arasında konuşuluyor. Genel başkanlar bir ifadede bulunmadan, diğer mensupların ifadeleri esas alınmaması lazım. 6 lider arasında 6 Nisan sonrasında seçime hayır demede tam bir mutabakatımız var. İlk turda ortak adayımızın kazanacağına dair güçlü inancım var. Bizim adayımız ilk turda kazanacak formülü üzerinde duruyoruz. Bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Başka blokta yer alan, HDP açısından söylüyorum; bizim için 6 liderin bir isimde mutabık kalması. Aday alana çıktıktan sonra her kesimden oy isteyecektir. HDP, AK Parti, MHP, Vatan Partisi ve başka partilerden de oy isteyecektir. Herkesten oy alınması için yapılacak söylemlere destek oluruz” dedi.

“HDP'NİN KENDİ ADAYINI ÇIKARMASI BİZİ İLGİLENDİRMEZ”

Öte yandan, “PKK'ya karşı en sert mücadeleyi vermiş birisiyim. Sayın Mithat Sancar'ı akademik hayattan tanırım” diyen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Hep ifade ettim, Türkiye'de meşru siyasetin terörle arasında net çizgiyi çekmesi lazım. Son açıklamalarda bazı ilerlemeler, daha açık tutumlar oldu. Mersin'de terör saldırısına yapılan açıklamada bir takım mesafeler alındı, en azından kınama yapıldı. Ama kat edilmesi gereken yol var. Zaten Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin İstanbul seçimleri öncesi Kandil'den Osman Öcalan'ı televizyona çıkarması, İmralı'dan mektup getirilmesi için de soruşturma açılacak. TRT Genel Müdürü bu talimatı kimden aldı? Kim izin verdi? Kim izin verdi? Terörle ilgili ne düşünüyorsunuz diye muhalefete sorma hakları yok. Meşru siyaset çizgisine herkesin gelmesi lazım. HDP'nin kendi adayını çıkarması bizi hiç ilgilendirmez.”