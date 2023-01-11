ABD’nin Erbil Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü korumak önceliğimiz

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks ile görüşen K24’ün Washington Ofisi Müdürü Rahim Reşidi, görüşmenin içeriğini aktardı.

ABD’li başkonsolosun, ABD – Kürdistan Bölgesi ilişkilerine dair açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Reşidi, dostça bir sohbet gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hicks’in ABD'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki varlığından açıkça bahsettiğini ve dünyanın en büyük konsolosluğunun Erbil'de açılmasını örnek olarak gösterdiğini kaydeden Reşidi, Kürdistan'da ifade özgürlüğü, insan hakları meselelerinin önemi, ABD'nin görüş ve beklentilerinin ele alındığını belirtti.

ABD’li konsolosun, Peşmerge güçlerinin Peşmerge Bakanlığı çatısı altında birleşmesinin önemini vurguladığını kaydeden Reşidi, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin reformlarının önemine ve ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik pozisyonuna değinildiğini bildirdi.

Reşidi, “ABD ciddi bir şekilde Kürdistan ile ticari ilişkileri geliştirmeye çalışıyor ve daha fazla ABD'li işletme ve şirketin Kürdistan Bölgesi'ne yatırım yapmasını bekliyor. Washington'un bu hedefe ulaşmak için Kürdistan Bölgesi'nden kendi talep ve beklentileri var" dedi.

Ayrıca Reşidi, “Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi tarafların birliği, reform, açıklık ve istikrar Amerika Birleşik Devletleri için, ABD ulusal güvenliği ile bağlantılıdır. Washington bu sorunları görmezden gelmiyor. ABD ve müttefikleri, Kürdistan Bölgesi'ne siyasi, askeri ve ekonomik destek sağlamaya devam edecek ve terör ve tehditlere karşı birlikte çalışacak" ifadelerini kullandı.