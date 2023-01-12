Suudi Enerji Bakanı: Nükleer yakıt üreteceğiz

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Suudi Arabistan ihracat ve iç piyasada kullanım için sarı pasta, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer yakıt üreteceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman başkent Riyad'da düzenlenen madencilik konulu konferansta konuştu.

Suudi Bakan, son keşiflerin ülkede çeşitli uranyum portföylerini ortaya çıkardığını belirterek, ülke içinde Cebel Said ve Medine dahil olmak üzere uranyum açısından zengin çeşitli jeolojik alanlar olduğuna dikkati çekti.

Ülkesinin, yerel piyasada kullanım ve ihracat için nükleer yakıt üretmeye çalıştığını söyleyen Bin Selman, bu kullanımın sarı pasta, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer yakıt üretimini içerdiğini aktardı.

Bakan Bin Selman, uranyum kaynaklarını uluslararası yükümlülükler ve nükleer yakıt çevrimi standartlarına uygun olarak kullanmayı amaçladıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan Ulusal Atom Enerjisi Programı'nın, ülkede nükleer reaktörler inşa edeceğini aktaran Bin Selman, ilk aşamada iki büyük ticari nükleer reaktörün inşa edileceğini ve daha sonra bunun genişletileceğini belirtti.

Bakan Bin Selman daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın büyük miktarlarda uranyumu olduğunu, bunları ticari olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini, uranyum rezervlerini tam şeffaflıkla ele alacaklarını ve uygun ortakları arayacaklarını söylemişti.

Suudi Arabistan barışçıl kullanım hedefiyle yaklaşık 6 yıl önce ulusal atom enerjisi projesi kurma fikrini gündeme getirmişti.