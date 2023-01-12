İsveç Başbakanı: Türkiye’yle ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçen günlerde Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayacaklarını söylemişti.

Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor" demişti.

Kristersson, bu sözlerinin 'yanlış anlaşıldığını' savundu.

Başbakan, "Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik. Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kristersson, sürecin hızlı ilerlediğine işaret ederek destek çağrısı yaptı.