Politika

Putin’den Başbakan Yardımcısına: Neden aptalı oynuyorsun?

Hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla bir toplantı düzenleyen Putin, Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'u "Neden aptalı oynuyorsun?" diyerek azarladı.
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dünya Denis Manturov Vladimir Putin Rusya

HABER MERKEZİ

Hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla bir toplantı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'u "Neden aptalı oynuyorsun?" diyerek azarladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla bir toplantı düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Putin'in Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'u azarladığı kaydedildi. Aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Bakanı olan Manturov'u, 'görevini yerine getirememek' ile suçlayan Putin'in sinirli tavırları dikkat çekti.

Rus liderin Manturov'a, "Bu ne zaman çözülecek? Denis Valentinovich, her şeyiniz hazır ama sözleşme yok. Size söylüyorum. Sözleşme olmadığını biliyorum. Neden aptalı oynuyorsun? Sözleşmeler ne zaman yapılacak? Şirket yöneticileri bana sözleşme olmadığını söylüyor" dediği görüldü.

Reuters ajansının aktardığına göre Manturov, devlet havayolu Aeroflot ile 175 milyar ruble değerindeki (yaklaşık 48.5 milyar TL) anlaşmayı tamamlamakla görevlendirilmişti.

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