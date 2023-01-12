Politika

Rus yetkiliden K24’e: DAİŞ’li çocuklarını Suriye’den getirmeye devam ediyoruz

Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova, DAİŞ’li çocuklarının Suriye’den getirilmesi sürecinin devam ettiğini söyledi.
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dünya Rusya Anna Kuznetsova

MOSKOVA (K24)

K24’e konuşan Rusya Federasyonu Federal Meclisi alt kanadı, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova, Suriye’deki kamplarda ihmal edilen çocukların olduğunu belirterek, uluslararası kuruluşları eleştirdi.

Bu durumun “utanç verici” olduğunu söyleyen Kuznetsova, “İki konuda çalışmamız önemli. Birincisi; çocukların getirilmesinin sürdürülmesi, ikincisi de orada istikrarsız bir ortamda bulunan çocukların durumunun normalleştirilmesi. Yaptığımız araştırmaların sonucuna göre hükümet getirilmesi için bir planlama yaptı. Elbette çocuklardan bazıları kimsesiz ve küçükler. Bunların ailelerine kavuşturulması lazım. Devlet Başkanı’nın kararıyla Suriye’de mahsur kalmış çocukların getirilmesine başlandı” dedi.

Kuznetsova, “Kendi imkanlarımız çerçevesinde Suriye ve Ukrayna’da sorun yaşayan çocukları geri getirmeye çalışıyoruz. Çünkü kimsesiz çocuklar yurdu var ve çocukların tamamı nakledilmiş. Kimse nereye götürüldüklerini bilmiyor. Bu nedenle birçok soru yanıtsız kalıyor” ifadelerini kullandı.

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