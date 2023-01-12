Politika

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Ağrılı sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.
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Burhan Çaçan
Burhan Çaçan
kürdistan eleşkirt Ağrı burhan çaçan

HABER MERKEZİ

62 yaşındaki Ağrılı sanatçı Burhan Çaçan’ın İstanbul'daki evinde hayatını kaybettiği bildirildi. 

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi.

Çaçan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği kaydedildi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

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