Politika

Çavuşoğlu: Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat ayında yapılabilir

Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesine ilişkin, "Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir'' ifadelerini kullandı.
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türkiye Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Suriye Rusya

HABER MERKEZİ

Resmi ziyaret kapsamında Ruanda'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

NTV'nin aktardığına göre, Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, ''Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir'' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" demişti. 

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