Çavuşoğlu: Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat ayında yapılabilir

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Resmi ziyaret kapsamında Ruanda'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

NTV'nin aktardığına göre, Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, ''Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir'' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" demişti.