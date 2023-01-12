İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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İsveç'in başkenti Stockholm'de, belediye binasının karşısına kurulan bir mekanizma ile AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketinin asıldığı görüntülerin yayınlanmasının ardından İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Söz konusu protestoya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Seçilmiş bir cumhurbaşkanını belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç" demişti.

Görüntülere Ankara'dan da tepki gelmiş PKK destekçileri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen olay kınanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı kınamış ve gerekli adımların atılması çağrısı yapmıştı.