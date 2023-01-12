Politika

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye İsveç Türkiye PKK Protesto

HABER MERKEZİ

İsveç'in başkenti Stockholm'de, belediye binasının karşısına kurulan bir mekanizma ile AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketinin asıldığı görüntülerin yayınlanmasının ardından İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Söz konusu protestoya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Seçilmiş bir cumhurbaşkanını belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç" demişti.

Görüntülere Ankara'dan da tepki gelmiş PKK destekçileri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen olay kınanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı kınamış ve gerekli adımların atılması çağrısı yapmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv