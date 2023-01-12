Politika

Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyet Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı ziyaret edecek

Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyetin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı ziyaret edeceği öğrenildi.
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Irak Sara Skyttedal Avrupa Parlamentosu Erbil ırak

HABER MERKEZİ

K24’e konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Irak İle İlişkiler Başkanı Sara Skyttedal, Irak ziyaretinde Uluslararası Koalisyon Güçlerini ve bazı partilerle resmi görüşmeler yapmayı planladıklarını söyledi.

Bağdat'ta Irak Parlamentosu’nu ziyaret edeceklerini ifade eden Skyttedal, ardından Erbil ve Musul'a geçeceklerini kaydetti.

Skyttedal, Irak Parlamentosu ile daha fazla koordinasyon kurmak ve parlamentonun çalışmaları açısından ilişkilerini daha fazla geliştirmek istediklerini belirtti.

AP Irak İle İlişkiler Başkanı, ziyaretleri kapsamında Erbil'e geleceklerini ve Uluslararası Koalisyon Güçleri ile bir araya gelmenin yanı sıra, üyelerin güvenliğini sağlamak ve Avrupa Birliği Parlamentosu'nun desteğini yinelemek için Musul’u da ziyaret edeceklerini söyledi.

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