Politika

HAK-PAR’dan ittifak mesajı

HAK-PAR Genel Başkanı Düzgün Kaplan, Kürdistani partilere ittifak mesajı vererek, birkaç milletvekili için Kürdistani ilkelerden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Düzgün Kaplan HAK-PAR Kürtler

HABER MERKEZİ

K24 haber bültenine katılan Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Başkanı Düzgün Kaplan, Türkiye'nin Kürt karşıtlığı üzerine inşa edildiğini ve Kürtlerin ulus olarak kabul edilmediğini söyledi. 

Türkiye’de Kürtlerin desteklediği partilerin iktidar olduğunu ifade eden Kaplan, “Şu anda bile Cumhur ve Millet ittifakı iktidar için yarışıyor. Kürtler hangi tarafı desteklerse iktidar o alacak, ama iki tarafın projelerinde Kürtler için bir şey yok” ifadelerine yer verdi. 

Konuşmasında HDP’yi eleştiren HAK-PAR Genel Başkanı, “HDP’nin Kürt sorununu çözecek bir projesi yok. HDP kendisini Kürdistani bir parti olarak görmüyor, bir Türk partisi olarak görüyor. HDP böyle bir politika izliyorsa, desteklemek zorunda mıyız?” dedi.

Kaplan, Kürdistani partilere çağrıda bulunarak Türkiye'deki diğer siyasi ittifaklara karşı Kürtlerin ulusal hakları için Kürdistani ittifakı kurmak istedikleri mesajını verdi.

Açıklamasında Kürdistani partilere uyarıda bulunan HAK-PAR Genel Başkanı, birkaç milletvekili için Kürdistani ilkelerinden vazgeçmemeleri gerektiğini ifade ederek, “Kürtler Türkiye'de bağımsız bir politika izlemeli” şeklinde konuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv