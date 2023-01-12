HAK-PAR’dan ittifak mesajı

HABER MERKEZİ

K24 haber bültenine katılan Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Başkanı Düzgün Kaplan, Türkiye'nin Kürt karşıtlığı üzerine inşa edildiğini ve Kürtlerin ulus olarak kabul edilmediğini söyledi.

Türkiye’de Kürtlerin desteklediği partilerin iktidar olduğunu ifade eden Kaplan, “Şu anda bile Cumhur ve Millet ittifakı iktidar için yarışıyor. Kürtler hangi tarafı desteklerse iktidar o alacak, ama iki tarafın projelerinde Kürtler için bir şey yok” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında HDP’yi eleştiren HAK-PAR Genel Başkanı, “HDP’nin Kürt sorununu çözecek bir projesi yok. HDP kendisini Kürdistani bir parti olarak görmüyor, bir Türk partisi olarak görüyor. HDP böyle bir politika izliyorsa, desteklemek zorunda mıyız?” dedi.

Kaplan, Kürdistani partilere çağrıda bulunarak Türkiye'deki diğer siyasi ittifaklara karşı Kürtlerin ulusal hakları için Kürdistani ittifakı kurmak istedikleri mesajını verdi.

Açıklamasında Kürdistani partilere uyarıda bulunan HAK-PAR Genel Başkanı, birkaç milletvekili için Kürdistani ilkelerinden vazgeçmemeleri gerektiğini ifade ederek, “Kürtler Türkiye'de bağımsız bir politika izlemeli” şeklinde konuştu.