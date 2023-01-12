Diyarbakır Barosu’ndan Kürtçe seçmeli ders mesajı: Anadilini seç, sizinle beraberiz

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu’ndan Kürtçe seçmeli ders seçimine ilişkin yapılan açıklamada, “Anadilimizi ileri taşımak adına Kurmanci/Zazakî seçmeli dersini seçelim” mesajını verdi.

Açıklamada, Kürtçe seçmeli ders konusunda yaşanılabilecek herhangi bir engel durumunda hukuki olarak öğrencilerin yanında olacağını belirten baro, “Sizinle beraberiz” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır Barosu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrencilere seçmeli derslerden ‘Yaşayan Dil ve Lehçeler’ başlığı altında Kürtçenin Kurmancî ve Zazakî lehçelerinde eğitim görme imkanı tanınmıştır. Bunun için öğrenci velilerine sunulan formların 20 Ocak tarihine kadar doldurulup okul idaresine sunulması ile bir dersi en az 10 kişinin seçmesi hâlinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okula imkanlar sağlanarak dersler verilir. Bu hak ilgili yönetmelik ve MEB’in okullara kurumları aracılığıyla gönderdiği talimatlar ile korunur. Bu sebeple hiç bir okul idaresi veya diğer üst kurumlar seçilen ders için öğretmen olmadığını, materyal ve donanımın eksik olduğunu ileri sürerek dersin seçilemeyeceğini öne süremez. Böylesi bir durum bir hakkın açıkça ihlali olduğu için suç teşkil eder. Dolayısıyla ders seçimine engel olan/olma girişiminde bulunanlar hakkında hukuki yaptırım yoluna başvurulur. Saygıdeğer anne-babalar çocuklarımızın temelden anadillerini öğrenmeleri haklarıdır ve bu haklarını kullanmada siz anne-babaların önceliği bulunmaktadır. Bu hakkın kullanımın yolunu açmak ve bu hakkı savunmak ise biz hukukçuların görevidir. Asimilasyonun önüne geçmek, temel haklarımıza sahip çıkmak ve anadilimizi ileri taşımak adına Kurmanci/Zazakî seçmeli dersini seçelim. Çocuklarımızın bu hakkına engel olmaya çalışanlara karşı yanınızda olduğumuzu unutmayınız. Bu konudaki en ufak bir problemde bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Sizinle beraberiz.”