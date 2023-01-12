Politika

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti

İsveç'te Erdoğan'ın maketinin direğe asılmasına tepki gösteren TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti.
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türkiye Mustafa Şentop TBMM İsveç

HABER MERKEZİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binası önünde toplanan protestocuların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Şentop'un, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak günü Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta ülkemize yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi" denildi.

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