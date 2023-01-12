Politika

PAK Genel Başkanı Özçelik: Kürdistani partiler ittifak kurmalı

PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, seçimler için Kürdistani partilerinin kendi ittifaklarını kurması gerektiğini söyledi.
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kürdistan PAK Mustafa Özçelik

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimler için Kürdistani partilerin ittifak kurmaları gerektiğini söyleyen Özçelik, şunları söyledi:

“Çok net söylüyoruz, öncelikle Kürt ve Kürdistani partiler yeni bir yol izlemeli, farklı bir adres oluşturmalı. HDP ve diğerlerine karşıtlık yapmaksızın, bir alternatif ortaya koyuyoruz. PAK, PSK, TDK-Tevger, HAK PAR, KDP-Bakur ve Kürdistani gruplar hem Kürdistan stratejik programını hem de acil talepler programını birlikte yürütecek milli bir bilinçle milli ve demokratik bir işbirliği merkezi kurulmalıdır. Artık hazır olduğumuzu ve bunu yapmamız gerektiğini söylüyoruz.”

HAK PAR'ın seçimlere katılma hakkını alması üzerine Özçelik şu ifadeleri kullandı: 

“PAK 8 yıldır kurulmuş, şimdiye kadar en az 20 kez HAK-PAR’a dedik ‘gelin birlikte çalışalım, gelin Kürt ve Kürdistan’ın milli sorunlarını birlikte hal edelim, birlikte açıklamalarda bulunalım, birlikte eylem yapalım, birlikte ulusal çalışmalar yapalım’ dedik ama onlar gelmediler. Şimdi arkadaşlar seçim için geldiler, Diyarbakır'da partimizi ziyaret ettiler ve birlikte seçim pozisyonu almamızı istiyorlar. HAK-PAR seçime girmeye hak kazandı, kendilerini tebrik ediyoruz, bu bir başarıdır, Kürtler için kim taş üstüne taş koyarsa, PAK onu kendisinin sayar."

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