Politika

Esad'dan Türkiye’yle görüşme açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcileri arasındaki görüşmelerin somut sonuçlar vermesi için bunların önceden özenle hazırlanması ve Moskova ile Şam arasında koordine edilmesi gerektiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Beşar Esad Suriye Türkiye

HABER MERKEZİ

Suriye Devlet Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le başkent Şam'da bir araya gelen Esad, istihbarat şeflerini ve savunma bakanlarını bir araya getiren, dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde devam etmesi planlanan üçlü görüşmeler hakkında konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Esad, "Bu tür görüşmeler, verimli olması ve Şam'ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanmalı" dedi.

Esad, Şam'ın beklediği somut sonuçlar arasında Suriye topraklarındaki işgalin sona ermesi ve teröre desteğin kesilmesi olduğunu vurguladı.

Lavrentyev de, Moskova'nın üçlü görüşmeleri değerli bulduğunu, bu görüşmelerin sürmesinin ve dışişleri bakanları düzeyinde temasların kurulmasının önem arz ettiğini söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv