Biden'ın evinde ve eski ofisinde bulunan gizli belgeleri araştırmak için özel savcı atandı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın hukuk danışmanlarından Richard Sauber, Başkan'ın ofisi ve konutunda "gizli belgelerin" bulunması üzerine atanan özel savcının, "gizli belgelerin sehven yanlış bir yerde bulunduğunu" açığa çıkaracağından emin olduklarını ifade etti.

Sauber, yazılı açıklamasında, Biden'ın konuyu "çok ciddiye" aldığını belirterek, "az sayıda gizli belge" bulunur bulunmaz ilgili makamlarla işbirliği yaptıklarının altını çizdi.

Adalet Bakanlığı ile bu süreci işbirliği içinde yürüttüklerini kaydeden Sauber, yeni atanan Özel Savcı Robert Hur ile de müşterek çalışacaklarını bildirdi.

Sauber, "Kapsamlı bir incelemenin, bu belgelerin sehven yanlış yerde bulunduğunu ve Başkan ile avukatlarının hatanın farkına varır varmaz derhal harekete geçtiğini ispat edeceğinden eminiz" değerlendirmesinde bulundu

"WASHİNGTON DC'DEKİ BU OFİS, GİZLİ BELGELERİ SAKLAMA YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİ"

Öte yandan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, belgelere ilişkin ilk incelemeyi yapan Illinois Bölge Savcısı John R. Lausch ile basın açıklaması yaptı.

Garland, 4 Kasım 2022 akşamı Adalet Bakanlığından bir savcının, Ulusal Arşiv Ofisi Başmüfettişi ile temasa geçerek Beyaz Saray yetkililerinin Penn Biden Merkezi'nde "gizli" ibaresi taşıyan belgelerin bulunduğunu aktardığını belirtti.

"Washington DC'deki bu ofis, gizli belgeleri saklama yetkisine sahip değildi" ifadesini kullanan Garland, avukatların belgeleri bir arşiv tesisinde güvence altına alındığını bildirdiklerini kaydetti.

Garland, FBI'ın da 9 Kasım'da gizli belgelerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için hukuki protokollere uygun bir inceleme başlattığını duyurdu.

"KAMUOYU YARARI GÖZETİLDİĞİ" İÇİN ÖZEL SAVCI ATANDI

Gelişmelerin üzerine "deneyimine güvendiği" Savcı Lausch'u konuyu incelemesi için atadığını kaydeden Garland, 20 Aralık 2022'de ABD Başkanı Biden'ın özel danışmanının, bu kez Başkan'ın Delaware'deki konutunun garajında "gizli belgeler" bulunduğunu aktardığını ifade etti.

Garland, FBI'ın Biden'ın konutuna giderek belgeleri güvence altına aldığını söyledi. Diğer taraftan Lausch'un 5 Ocak'ta ilk incelemeye dair sonuçlarına ilişkin kendisini bilgilendirdiğini kaydeden Garland, şöyle konuştu:

"Lausch'un ilk incelemelerine dayanarak özel danışman düzenlemeleri uyarınca, konuya ilişkin özel bir savcının atanmasının kamu yararına olacağı sonucuna vardım."

Garland ayrıca Lausch'un Şubat 2023'te özel sektöre geçerek görevden ayrılacağını duyurarak Lausch ve ekibinin ilk soruşturmayı hızlı ve profesyonel biçimde yürüttüğünü ifade etti.

Akabinde Savcı Robert Hur'ü özel savcı olarak atadığını belirten Adalet Bakanı, Hur'ün savcı olarak iyi bir kariyeri olduğunu, geçmişte şiddet suçları ve finansal dolandırıcılığın yanı sıra ulusal güvenlik ve yolsuzluk gibi davalara baktığını aktardı.

Garland, söz konusu atamanın hassas konularda bağımsızlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince Adalet Bakanlığı tarafından teamüle uygun olarak yapıldığının altını çizerek Özel Savcı Hur'e konuya ilişkin tüm kaynakların temin edileceği sözünü verdi.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI MCCARTHY'DEN, BIDEN'A "AYRICALIK YAPILDIĞI" İMASI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın kişisel ofisinde ve konutunda, başkan yardımcılığı döneminden kalma "gizli belgelerin" bulunmasının ardından Kongre'nin bu konuyu soruşturması gerektiğini kaydeden McCarthy, Biden'a uygulanan hukuki muamelenin eski Başkan Donald Trump'ın konutundan gizli belgeler çıktığı iddia edildiğinde ona uygulanan muameleden farklı olmaması gerektiğini savundu.

McCarthy, Biden'ın "40 yıldır siyasetin içinde olduğunu" vurgulayarak "gizli belgelerin" Biden'ın başkan değil, başkan yardımcısı olduğu dönemden kaldığına dikkati çekti.

Temsilciler Meclisi Başkanı ayrıca Biden'ın 8 Kasım'daki ara seçimlerden önce 2 Kasım 2022'de gizli belgelerin bulunmasından haberdar olduğu halde, bir televizyon programına katılarak Trump'ın evinden gizli belgelerin çıkmasını eleştirmesinin doğru olmadığını kaydetti.

"BIDEN'IN FOTOĞRAFLARI NEREDE?"

Ara seçimlerden önce ortaya çıkan gizli belgelerin Amerikan kamuoyundan gizlendiğine ve halihazırda da Beyaz Saray dahil ilgili yetkililerin soruları yanıtsız bırakıp gerekli açıklamayı yapmadığına işaret eden McCarthy, gazetecilerin bu konuda üzerine düşeni yapmaları gerektiğini savundu.

McCarthy, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesine "sirenlerle giderek" yaptıkları aramaya ilişkin fotoğrafların sızdırılmasına ve Trump'ın eşi ve çocuklarının dahi kıyafetlerinin aranmasına dikkati çekti.

"Başkan Biden'ın fotoğrafları nerede?" diyen McCarthy, başkan yardımcısı olduğu dönemden gizli belgeler bulunduran Biden'a farklı muamele yapılmasını eleştirdi.

McCarthy, "Burası Amerika. Biz eşit adalete inanıyoruz" diyerek Biden'ın Amerikan kamuoyunun sorularını yanıtlaması gerektiğini söyledi.

BIDEN'IN OFİSİNDEN ÇIKAN "GİZLİ BELGELER"

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.

Adalet Bakanlığı söz konusu belgelere ilişkin incelemesini sürdürüyor.