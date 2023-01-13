Kurum ve öğretmenlerden velilere Kürtçe seçmeli ders çağrısı

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2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokullarda seçmeli derslerin tercih süreci 20 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Dersleri seçmek isteyen öğrenciler bu süre zarfında başvuru yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) öncülüğünde başlayan Kürtçe seçmeli ders kampanyasına bu yıl da birtakım kurumlar, siyasiler ve eğitimciler destek veriyor.

Konuya ilişkin K24’e konuşan HEZKURD Genel Koordinatörü Fevzi Bulgan şunları söyledi:

“Henüz kampanyanın başındayız ancak geçen yılki kampanya döneminde öğretmen atamaları konusunda yüksek bir kanaat vardı. Beklenen atamalar yapılmayınca Kürtçe öğretmenleri büyük bir umutsuzluk yaşadı. Halkın seçmeli Kürtçe derslerden haberdar olması geçen yıldan daha iyi bir durumdadır. Bu da sevindiricidir. Halkımız dil konusunda gayet hassas. Ancak dil meselesi siyasi bir figür imiş gibi oluşan algının tesiri altında. Bu yanlış algıdan kurulmak gerekir. Bu konuda da asıl iş hükümet yetkilileri, milli eğitim görevlileri ve toplumun kanaat önderlerine düşüyor. Halkın Kürtçe dersleri seçmeleri için açık ve net bir şekilde çağrıda bulunmalılar. Milletimizin dil konusunda hassasiyetinin çok yüksek bir seviyeye ulaştığını görüyoruz. Dil meselesi siyasi çelişkilerden ve çatışmalardan ayrı olarak ele alınmalıdır. Kürtçe dil hareketi olarak amacımız ve yol yöntemimizi nasıl deklare ettik isek aynen devam ediyoruz ve sapmadan ilerleyeceğiz. Kürtçenin üzerindeki yasaklar engellemelerin kalkması varolan mevcut imkanları işlevselleştirmek Kürtçenin hak ettiği yere oturmasını sağlamaktır. Biz temel insan hakları temelinde Kürtçemizin anayasal teminat altına alınması ve eğitim öğretim dili hakkimi kazanmasını istiyoruz.”

HEZKURD Koordinatörü eğitim sendikaları, barolar, STK’lar ve siyasi partileri ziyaret ettiklerini, hepsinin de Kürtçe seçmeli dersler için destek vereceklerini söyledi.

"VELİLER ÇOCUKLARIN KÜRTÇE HAKKINA SAHİP ÇIKMALI"

K24’e konuşan Kürtçe öğretmeni Zana Şaybak, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yılda sadece 2-3 Kürtçe öğretmen atamasını eleştirerek, şunları ifade etti:

“1500’e yakın mezun veren Kürtçe bölümünde sadece 100-120 kişi resmi olarak Kürtçe öğretmenliği yapmaktadır, bunun sebebi MEB'in yılda 1-3 kişiyi tayin etmesidir. Bu da gösteriyor ki her ne kadar seçmeli ders olarak Kürtçenin önü açılmış olsa da bu tayin sayıları Kürtçeyi tekrar sınırlandırıyor ve zorluklara sebebiyet veriyor. Bundan dolayı bu bölümün mezunları başka bölümlere yönelmeye mecbur kalıyorlar ki bu ne motivasyon ne de üretkenlik açısından iyi bir durum değildir. Ben atanamayan Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarından biri olarak diyebilirim ki bu normal bir durum değildir ve bu durum karşısında elden gelen her şey yapılmalıdır. Böylece hem biz Kürtçe öğretmenleri olarak hakkımızı alalım hem de çocuklar anadilde eğitim.”

Anne ve babaların çocuklarının Kürtçe seçmeli ders hakkına sahip çıkmaları gerektiğini kaydeden Şaybak, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen yıl bazı veliler Kürtçe dersleri seçme zamanı bazı okullarda engellerle karşılaşmıştı, bazı okullar yeterince kişi bu dersi seçmediği için bu derslere sınıf açılmayacak bahanesi öne sürdü, bazıları da ‘ne gerek var Kürtçe dersleri yerine dini dersleri seçin’ önerisiyle velilere engel olmuştu. Velilere önerim böyle bir durumda itiraz etmeleri ve bu durumu sosyal medya üzerinden yaymalarıdır. Anne ve babaların bilgilendirmesi hem çocuklar hem de öğretmenler için kilit noktadır. Geçen yıl 20 bin öğrenci Kürtçe seçmeli dersleri seçti. Umut ve istek odur ki bu yıl bu sayının çok üstünde bir seçim olsun.”

“ÖNEMLİ OLAN VELİLERİN HABERDAR OLMALARI VE DURUMA DAHİL OLMALIDIR”

Diyarbakır Eğitim-Birsen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de veli ve okul müdürlüklerine önemli görevler düştüğünü kaydederek şunları söyledi:

“Seçmeli ders sürecinde özellikle Kürtçe için önemli olan velilerin haberdar olmaları ve duruma dahil olmalıdır. Öğrenciler ve velileri Kürtçe seçmeli derslerden haberdar olursa tercih oranı da o kadar sağlıklı işleyecektir. Biz bu konuda birçok yerde afişlerle duyurular yaptık. Ayrıca okullardaki yönetim de bu durumda etkilidir. Eğer okul müdürlükleri Kürtçe seçmeli dersleri planlı bir şekilde işlerlerse çok iyi olacaktır, katılım noktasında da bir problem yaşanmaz. Ayrıca bu kampanyanın öğrencilerin Kürtçe dersleri seçmesi ile dersler seçildikten sonra devamlılığının gelmesi önemlidir. Derslerin bir öğretmen eşliğinde devam etmesi çok daha önemlidir. Çünkü Kurmanci ve Zazaki derslerinde yeteri kadar talep oluştuğu halde öğretmen ihtiyacının karşılanmadığı bir durumu yaşıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin ders seçimi bittikten sonra öğretmen ihtiyacının planlamasına geçilmesi gerekiyor.”