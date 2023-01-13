Yaşam

Doğu Kürdistan’ın Bokan kentinde doğal gaz patlaması: 6 can kaybı

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) kentinde bir konutta meydana gelen doğal gaz patlamasında 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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HABER MERKEZİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bokan Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Başkanı Resul Marufi, doğal gaz hattındaki kaçaktan kaynaklandığı düşünülen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

İtfaiye ekiplerinin enkazdan aynı aileden 2’si çocuk 6 kişinin cansız bedenini çıkardığını aktaran Marufi, biri itfaiye eri olmak üzere yaralı 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Söz konusu yetkili, enkaz kaldırma işlemlerinin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre olayın bir doğal gaz patlaması olduğunu kaydeden Marufi, patlamanın kesin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini, gaz şirketinden uzmanların araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bokan Kaymakamı Babahan İskenderi de yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği yapının tamamının, yandaki iki yapının ise yüzde 70'inin yıkıldığını belirtmişti.

Görgü tanıklarının anlattığına göre enkaz altında başkalarının da bulunabileceğini aktaran İskenderi, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini ifade etmişti.​​​​​​​

 

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