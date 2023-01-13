Politika

Kürdistan Bölgesi AB Temsilcisi: Peşmerge Güçleri’ne verilen destek devam etmeli

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, “AB ülkelerine ‘Peşmerge Güçleri’ni desteklemeyi sürdürün’ dedik” ifadelerini kullandı.
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avrupa Kürdistan Bölgesi AB Peşmerge Güçleri Dilawer Ajgeyi Erbil-Bağdat ilişkileri

BRÜKSEL (K24)

Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumlara katılan Kürdistan Bölgesi Hükümeti AB Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, temaslarıyla ilgili K24’e konuştu.

Söz konusu görüşmelerde Kürdistan Bölgesi-AB arasındaki ilişkilere değindiklerini kaydeden Ajgeyi, ayrıca Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerin de ele alındığını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi’nin Erbil-Bağdat arasındaki tüm sorunları çözmek istediğini ve bunu AB ülkeleriyle paylaştıklarını dile getiren Ajgeyi, “İki taraf arasındaki sorunlar anayasaya dayalıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan AB temsilcileriyle yaptıkları toplantıda Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta devam eden terör tehditlerinden de söz ettiklerini vurgulayan Dilawer Ajgeyi, “AB ülkelerine ‘Peşmerge Güçleri’ne sağladığınız desteğe devam edin’ dedik. Bu ülkeler askeri eğitim, silah teminatı gibi desteklerde bulundu” dedi.

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