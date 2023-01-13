'Ezidilere yönelik tarihi suçlar soruşturulmalı'

ERBİL (K24)

Alman Federal Meclisi'nde koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), muhalefetteki Birlik partileriyle ortak bir girişimle Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçları soykırım olarak kabul etmeye hazırlanıyor.

Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu partilerin meclis grupları önümüzdeki hafta Federal Meclisi'ne bu yönde ortak bir teklif sunacak.

Gazeteye konuşan SPD Milletvekili Derya Türk-Nachbaur, "Bu İslamcı suçların tanınmasıyla geride kalanlara ses ve tarihi adalet için verdikleri mücadeleye de destek olacağız" dedi.

"Alman Federal Meclisi, sözde İslam Devleti'nin (DAİŞ) Irak ve Suriye'de işlediği suçların kurbanlarının önünde eğiliyor" ifadelerinin yer aldığı teklifte; "Ezidilerin, Hristiyanların, diğer etnik ve dini azınlıklarla birlikte DAİŞ’e direnen Müslümanların savaş ve insanlığa karşı işlenen suçların kurbanları" olduğu belirtiliyor.

Teklifte DAİŞ’in özellikle Ezidi toplumunu tamamen yok etme hedefi güttüğü belirtiliyor.

"TARİHSEL SUÇLAR SORUŞTURULMALI"

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Michael Brand da gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Almanya'nın sadece soykırımı tanıması değil, aynı zamanda tarihsel suçların soruşturulmasına, Ezidilerin kültür ve dinlerinin korunmasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunması da önemli" dedi.

Türk-Nachbaur ayrıca "ancak kurbanların defnedilmesi, katillerin cezalandırılması ve kayıp kişilerin yerlerinin bulunması durumunda adaletten söz edilebileceğini" vurguladı.

Kürdistan Vakıflar Bakanlığı Ezidi İşleri Daire Başkanı Hayri Bozani’nin verdiği bilgilere göre şu ana kadar 18 ülke ve uluslararası örgüt Ezidi Soykırımı’nı tandı.

Birleşmiş Milleteler (BM) verilerine göre 3 Ağustos 2014’ten bu yana Şengal ve çevresinde 5 bine yakın Ezidi katledildi.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.