İsveç'teki görüntüler: Erdoğan suç duyurusunda bulundu

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Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan protesto gösterisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, “İsveç'in Stockholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: PKK’NIN HEDEFİ İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ENGELLEMEK

Öte yandan konuyla ilgili TRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Buna tepkisiz kalamazdık, İsveç'in Ankara Büyükelçisini arkadaşlarımız bakanlığa çağırarak gerekli tepkiyi gösterdiler, aynı şekilde Stockholm Büyükelçimiz de Stockholm'de girişimlerde bulunarak Türkiye'nin tepkisini iletti" dedi.

“Hedefleri sadece Cumhurbaşkanı değil, terör örgütünün esas hedefi Türkiye, ikinci hedefi İsveç'in NATO üyeliğini engellemek. İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için de provokasyonlara devam ediyor” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsveç'ten beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Terörle mücadele alanında gerekli adımları atmaları gerekiyor. Yeni hükümetten olumlu adımlar gördük, açıklamalar da olumlu, eski hükümete göre bu konuda biraz daha kararlılar ama sözde kararlılık göstermek olmaz, eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor. PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bilerek basmak da İsveç'in tercihidir.”

İSVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

İsveç'in başkenti Stockholm'de, belediye binasının karşısına kurulan bir mekanizma ile AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketinin asıldığı görüntülerin yayınlanmasının ardından İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Söz konusu protestoya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Seçilmiş bir cumhurbaşkanını belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç" demişti.