Babacan: HDP’yle açık, şeffaf görüşüyoruz

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı.

Altılı masanın 11’inci toplantısıyla ilgili konuşan Babacan, adayın belirlenmesiyle ilgili olarak şunları ifade etti:

“Önce anayasa değişiklik paketini tamamlayacağız, ortak politikalar metnini oluşturacağız ve geçiş sürecinin yol haritasını belirleyeceğiz. Bu bahsettiğim çalışmalar bitmeden aday isimleri konuşulduğunda genelde adayların kimlikleri ve geçmişleri tartışılıyor. Halbuki biz ne yapacağımıza karar verdikten sonra, ülkenin sorunlarını çözmek için neler yapılacağıyla ilgili konuları bitirip ortaya koymadan, adayı tartıştığımızda kimlik ve geçmiş tartışılıyor. Bunlar oluşturulmadan ortak adayı belirlemeyeceğimizi söylemiştik, bu sıralamada devam ediyoruz. Toplumda adayımızın tartıştığını görüyoruz, vatandaşlarımızın eğilimlerini değerlendireceğiz. Vatandaşların bu konuda tabii ki çok büyük merakı var. Ben bunu da çok sıhhatli buluyorum.”

“ALTILI MASA İSMİM ÜZERİNDE MUTABIK KALIRSA EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİRİM”

Adaylığı konusundaki soruya da yanı veren Babacan, “Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Böylece kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir ismin adaylığı söz konusu olduğunda, diğer ismin adapte olması zaman alacaktır ama altılı masa dışarıdan bir isimde anlaşırsa birkaç haftalık daha sürece ihtiyaç olur” dedi.

“YÖNETİM MODELİ ÜZERİNDE YÜZDE 95 MUTABAKAT VAR”

Bir taslak belgesinin olduğunu söyleyen ve yönetim modeli üzerinde büyük oranı mutabakat sağlandığını belirten Babacan, “Bir taslak belgemiz var. Eylülde sessiz liderler turu yaptım, öneri listemizi sunduk liderlere. Bütün liderler kendi önerilerini getirdi. Yüzde 95 oranında bu yönetim modeli üzerinde mutabakat var. Henüz yüzde 100 mutabakata varılmadan içerikle ilgili bilgi vermeyi çok doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

DEVA PARTİSİ’NİN TEMEL HAKLAR EYLEM PLANI

Temel Haklar Eylem Planı’yla ilgili konuşan Babacan, “Bu planda toplam 354 tane madde var. Bu maddelerin içerisinden üç tanesi tartışıldı. Diğer maddelerle ilgili görüşünüz var mı? Bu maddelerle ilgili ne diyorsunuz? Ses çok, çünkü sapasağlam çalışma. ‘Anayasa’dan ‘Türk’ ifadesini çıkarıyorlar’ diyorlar. Öyle bir şey yok. Eylem planlarımızda anayasanın ilk dört maddesinde değişiklik yaptığımız iddiaları yalan” ifadelerini kullandı.

Anketlerle ilgili de konuşan DEVA Partisi lideri “Biz Türkiye genelinde çok geniş araştırmalar yaptık. 100 kişiye soruyorsunuz, bunlardan sadece 2’si konuşuyor, konuşan 2 kişiyle de anket yayınlıyorsunuz” dedi.

ORTAK ADAY TARTIŞMALARI

Ortak adayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Babacan, “Altılı masadaki partiler bile kendi içlerinde bu konuyu istişare etmeye yeni başladı” diyerek, şunları belirtti:

“Altılı masada hiçbir isimle ilgili bir tartışma bugüne kadar olmadı, ortak aday süreci yeni başlıyor. Dışarıdan görüşmeleri de ben aceleci görüyorum. Bizim adayımızın sadece altı partiden değil mümkün olduğunca çok partiden destek alması bu işin rasyonelitesinin gereğidir. Ben daha önce de söyledim iktidar partisinin tabanın bile destek gelebilir ortak adaya.”

HDP AÇIKLAMASI

HDP ile ilişkilerine de değinen Babacan “HDP’yle açık, şeffaf görüşüyoruz” dedi.

Ortak adayın herkesle görüşmeye açık olması gerektiğini söyleyen Babacan “Adayın herkesi buluşturan biri olması gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? ‘Bizim ortak adayımız falanca partiyle diyaloğa kapalı, öyle bir aday seçeceğiz ki şunlarla asla görüşmesin’. Çok yanlış bir yerden başlamış oluruz” dedi.

“KENDİ LOGOMUZLA, KENDİ LİSTEMİZLE SEÇİME GİDECEĞİZ”

Milletvekilliği seçimlerinde nasıl strateji uygulayacaklarını söyleyen Babacan, bir komisyon kurduklarını şu sözlerle ifade etti:

“Bugünlerde isim vereceğiz bu komisyona. Buradaki nihai kararı konuşmak için erken. Altı parti 81 ilde ve seçim bölgesinde her biri ayrı ayrı kendi listesiyle girerse kaç milletvekili çıkacak ya da bir olursa kaç milletvekili çıkacak? Bilim ile siyasetin matematiği ayrı işliyor. O zaman bütün partilerin tek şemsiye altında seçime girmesi gerekiyor. O da olmaz, her parti kendi tabanına hitap etmeli. Dolayısıyla iyi planlamak gerekiyor. Bizim kontenjan derdimiz yok, kendi logomuzla seçime gideceğiz.”