Süleymaniye’deki Kor Mor gaz sahasına roket saldırısı

SÜLEYMANİYE (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Füzenin bir benzin deposunun yanına düştüğü ve herhangi bir hasar olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili muhabirimize bilgi veren bir kaynak, “Katyuşa füzesi Xurmatu ilçesi sınırından sahaya doğru fırlatıldı” dedi.

K24’e konuşan Çemçemal Kaymakamı Remek Ramazan ise patlamanın türünün henüz tespit edilemediğini ve incelemelerin sürdüğünü söyledi.

2022’de Kor Mor gaz sahasına 5 ay içerisinde 5 kez roketli saldırı düzenlenmişti.

2007’de kurulan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Danagas ve Hilal şirketleri tarafından işletiliyor.