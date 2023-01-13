Ukrayna Savunma Bakanı: Fiilen NATO üyesi olduk

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Başkent Kiev'de BBC'nin sorularını yanıtlayan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov "Ukrayna ve Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri NATO'nun de facto (fiili) ] üyesi oldu. De jure (hukuki olarak) değil, fiilen. Çünkü silahlarımız ve onu nasıl kullanacağımıza dair anlayışımız var" ifadelerini kullandı.

Reznikov Ukrayna'nın uzun süredir istediği tank ve savaş uçağı dahil silahları elde edeceğinden emin olduğunu da söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl şubat ayında Ukrayna'ya "özel askeri operasyonunu" başlatırken Rusya'nın kendisini zayıflatmak isteyen Batı ülkelerine karşı "varoluşsal bir savaşa" girdiğini söylemiş, çok sayıda Rus yetkili savaşla beraber Batı ülkelerinin silah yardımı yaptığı Ukrayna'da "NATO ile savaştıklarını" savunmuştu.

“NATO'NUN YASAL ÜYESİ OLACAĞIMIZDAN DA EMİNİM”

NATO'nun çatışmanın bir tarafı olarak görülmemek için adımlar attığı hatırlatılan Reznikov yorumlarının Rusya veya NATO tarafından tartışmalı olarak görülmesi olasılığını reddetti.

Halihazırda ülkesinde savaş olduğunu ve Batı'nın artan silah yardımlarının gerginliği daha yükselteceğinden endişe etmenin anlamsız olduğu görüşünde olduğunu açıklayan Reznikov, “Neden tartışmalı olsun? Bu doğru. Bu bir gerçek. Yakın gelecekte NATO'nun de jure (yasal) üyesi olacağımızdan eminim” dedi.

FRANSA UKRAYNA'YA TANK VERMEYE HAZIRLANIYOR

Bu arada Fransa iki ay içinde Kiev güçlerine AMX 10-RC sınıfı tanklar vermeyi umduğunu duyurdu. Kararı açıklayan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile 12 Ocak'ta telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede Fransa'nın Ukrayna'ya genel desteğini ilettiğini aktardı.

Birkaç gün önce Polonya ve İngiltere de ilk kez Kiev güçlerine muharebe tankları teslim etme planlarını açıklamıştı.

“SOLEDAR'DA EN AZ 500 SİVİL MAHSUR KALDI”

Öte yandan Ukraynalı yetkililer Rus ordusuna bağlı paralı asker şirketi Wagner Grubu üyeleriyle çok şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki tuz madenciliği kasabası Soledar'da aralarında 15 çocuğun da olduğu en az 599 kişinin mahsur kaldığını duyurdu. Ukrayna'nın Donetsk valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna devlet televizyonuna 15'i çocuk olmak üzere 559 sivilin Soledar'da kaldığını ve tahliye edilemediğini söyledi. Daha önce Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin, savaşçılarının kasabayı ele geçirdiğini iddia etse de hem Ukrayna hem de Rusya, Wagner'in resmen kasabada kontrolü ele geçirdiğini doğrulamamış ve çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.