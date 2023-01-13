PZK: Aileler çocukları için e-devlet üzerinden Kürtçeyi seçebilir

DİYARBAKIR (K24)

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokullarda seçmeli derslerin tercih süreci 20 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Dersleri seçmek isteyen öğrenciler bu süre zarfında başvuru yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) öncülüğünde başlayan Kürtçe seçmeli ders kampanyasına bu yıl da birtakım kurumlar, siyasiler ve eğitimciler destek veriyor.

Kürt Dil Platformu (PZK) da bugün Diyarbakır’da seçmeli derslere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ders seçme tarihinin başladığını anımsatan PZK yetkilileri, “Bu, ne pahasına olursa olsun Kürtlerin sahip olması gereken bir haktır” diyerek, asıl hedeflerinin önümüzdeki yıllarda anadilde eğitim olduğunu vurguladı.

PZK, seçmeli Kürtçe derslerin tercih edilmesinin anadilde eğitimin kapısını da açacağını dile getirdi.

Devlet kurumlarının ve politikacıların seçmeli Kürtçe derslerin tercih edilmesinin önüne engeller koyduğunu belirten PZK, şu hususlara dikkat çekti:

“Bu konuda veliler yeterince bilgilendirilmemiştir. Devlet kurumları ve siyaset uygulamada seçmeli Kürtçe dersleri tercih eden öğrenci sayısını artırmak istemiyor. Kürt Dil Platformu, Kürt ebeveynleri bu politikayı reddetmeye çağırıyor. Tercih edilen derslere e-devlet üzerinden kolayca başvuruda bulunabiliyoruz. Bu yıl başvurularımızı e-devlet üzerinden yapalım.”

Siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, Kürt medyasına, sanatçı ve aydınlara da çağrıda bulunan PZK, şunları ifade etti:

“Kürtçe dil dersine herkes kendi başına katılmalıdır. Dilinizi öğrenebildiğiniz kadar öğrenin. Kürt dili için birlikte çalışalım, bir araya gelelim, Kürt dili konusunda farkındalık yaratalım. Kürtler arasında Kürtçe (Kurmancî, Zazakî) yazmak, okumak ve konuşmak doğal, toplumsal ve ulusal bir tutum haline gelsin. Kürt dili her zaman Kürt halkının rengi olsun, kimliğini ortaya koysun.”