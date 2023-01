PSK Genel Başkanı Bozyel: Türkiye’nin yeni sürecinde Kürtlerin ortak talepleri olmalı

HABER MERKEZİ

K24’e konuşan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Genel Başkanı Bayram Bozyel, Türkiye’nin yeni sürecinde Kürtlerin konuma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yeni bir yönetimin gündemde olduğu ifade eden Bozyel, “Bir yıldır Kürtlerin önünde yeni bir sürecin var olduğunu söylüyoruz. Çünkü hem seçim var hem de sistemin değiştirilmesi masada. Sonra yeni bir yönetim gündemde. Türkiye ekonomik, siyasi ve her alanda tıkanmış durumda. Sorunlar her geçen gün artıyor” dedi.

Kürtlerin ortak taleplerde bir araya gelmeleri gerektiğini vurgulayan Bozyel, şunları söyledi:

“Biz PSK olarak, bu dönemde Kürtler aktif ve etkili bir aktör olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için Kürtlerin ortak haklar, talepler ve istekler üzerinde bir araya gelmeleri lazım. Bu doğrultuda bu talepler Türk aktörlere iletilmelidir. Seçim öncesi ve sonrası özellikle de seçimden sonra yönetim gündeme geldiğinde Kürtlerin talepleri açık olmalıdır ki yönetimin üzerinde etkisi olsun.”

Kürtlerin taleplerini göz ardı eden hiçbir iktidarın yönetiminin sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten PSK Genel Başkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bize göre, Türkiye’de kim iktidara gelirse Kürtlerin isteklerini yerine getirmediği sürece yönetimini sürdüremez. Şimdiki hükümet göz önündedir. Çünkü mevcut yönetim Kürt sorunu konusunda adımlar attığı zaman hem hükümetin sesi yüksekti, hem ekonomik olarak Türkiye ilerleme katlediyordu hem de uluslararası camiada bir rolü vardı. Son 5-6 yıldır siyaset Kürt karşılığı üzerinde yürütülüyor ve bundan dolayı Türkiye her alanda tıkanmış.”