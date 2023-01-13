ABD’den Gine'deki Hizbullah finansörleri hakkında bilgi karşılığında 10 milyon dolar ödül

HABER MERKEZİ

ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) kapsamında, Lübnan asıllı iki iş insanı, İbrahim Tahir ve Ali Saade geçtiğimiz yıl mart ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından Hizbullah’ı finanse etmek suçundan yaptırım uygulananlar arasına alındı.

Çok sayıda Lübnanlıya ev sahipliği yapan Batı Afrika, zayıf kanun yaptırımları nedeniyle Hizbullah'ın kara para aklama merkezi olarak kötü bir üne sahip.

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada Tahir'in Hizbullah’ın Gine'deki başlıca destekçilerinden biri, Saade'nin de Gine ve Lübnan'daki temsilcileri aracılığıyla fon transferinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Söz konusu isimler 2020 yılında, Lübnan’ın ekonomisine yardım için büyük miktarda paranın özel bir uçakla Gine'den Lübnan'a taşınması operasyonunda yer alacaklardı. Ancak paranın Hizbullah’ın eline geçeceğinden şüphelenildi.

Saade, Lübnan'ın Fildişi Sahili'ndeki fahri konsolosu olduğunu, Tahir ise Lübnan'ın Gine'deki fahri konsolosu olduğunu savunuyor. Bu durum iki isme de seyahat kolaylığı sağlıyor. ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlarının ikilinin faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olup olmayacağı ise net değil.

Gine, yaptırımların açıklanmasından birkaç gün sonra söz konusu isimlerin varlıklarına el koyduğunu iddia etti. Ancak Saade daha sonra Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya'nın kendisine kovuşturma korkusu olmadığına dair kişisel güvenceler verdiğini söyledi.

American Network'e göre Hizbullah, büyük ölçüde İran'dan gelen mali desteğe ve destekçilerinin şirketlerinin bağışlarına güveniyor. Ancak uyuşturucu ve mal kaçakçılığının yanı sıra birçok yasa dışı faaliyetlerden de önemli gelir elde ediyor.