Politika

İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'de iki polis memuru araç ile seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 polis yaralandı.
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HABER MERKEZİ

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki polis aracına kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda bir polis yaralandı. Yaralı polis, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı. Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı.

Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.

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