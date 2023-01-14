Bitcoin 20 bin doları geçti

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Bitcoin, 12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapmıştı. Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmiş ve aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına geriledi.

Bitcoin, 20 bin doların üstünü en son 7-8 Kasım 2022’de görmüştü.

Kasım-aralık boyunca 16 bin dolarla 17 bin 800 dolar arasında gidip gelen Bitcoin, yeni yıla 16 bin 600 dolar değerle başladı. Yılın başından beri yükselen Bitcoin, 20 bin 800 dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin böylelikle iki ay aradan sonra ilk defa 20 bin doları görmüş oldu.

Diğer bir kripto para birimi Ether de yılın başından beri yükselişte. Ether iki gün önce, en son Kasım 2022’de gördüğü seviye olan 1400 doları görmüştü. Şimdiyse 1550 dolar seviyesinde ilerliyor.