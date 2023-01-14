Politika

ABD’li senatör: Türkiye’ye F-16 satışını kesinlikle karşı çıkıyorum

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ilgili komitelerine iletirken Senato Dış İlişkiler Komitesi Bob Menendez, Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıktığını açıkladı.
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F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili tartışmalar sürüyor (Foto: AA)
F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili tartışmalar sürüyor (Foto: AA)
ABD Bob Menendez F-16 savaş uçakları

HABER MERKEZİ

AA’ya göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16’ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için iletti.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ilgili kararını Kongre’ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.

ABD’de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre’nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

SENATÖR MENENDEZ’DEN İTİRAZ

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, yayınladığı açıklamada “Önceden de söylediğim gibi Türkiye’ye F-16 satışını kesinlikle karşı çıkıyorum” dedi.

Menendez, “Erdoğan hükümetinin demokrasi ve insan hakları değerlerini önemsemeyen davranışları nedeniyle satışa karşı çıkıyorum. Erdoğan tehditlerine son verinceye kadar bu satışı onaylamayacağım. Türkiye güvenilir bir müttefik gibi davranmalı” dedi.

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