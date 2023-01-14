Rusya’dan Ukrayna’daki altyapı tesislerine füze saldırısı

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Telegram hesabından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

Kliçko, “Dnipro semtinde patlamalar oldu. Tüm görevliler olay yerine gidiyor. Sığınaklarda kalın” dedi.

Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını söyledi.

Öte yandan Kiev Askeri İdaresi tarafından yapılan açıklamada başkente füze saldırısının düzenlendiği ifade edildi.

Devlet Başkanlığı Ofisinin Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko da "Kritik altyapı tesislerine füze saldırısı" açıklamasında bulundu.

Timoşenko, Kopyliv köyündeki bir eve füze isabet ettiğini belirtti.

SİRENLER SALDIRIDAN SONRA ÇALDI

Reuters haber ajansının bölgedeki muhabirleri, saldırılar konusunda önceden uyarı yapması gereken sirenlerin saldırıdan sonra çalmaya başladığını aktardı.

Rusya geçen yılın ekim ayından bu yana Ukrayna'daki altyapı tesislerini füze ve drone'lar ile hedef alıyor. Saldırılar sert kış aylarını yaşayan ülkede elektrik kesintilerine, ısıtma ve su temini hizmetinde de büyük aksaklıklara yol açıyor.

Ukraynalı yetkililer Çerkassi, Poltava, Sumi ve Çernihiv bölgesi için de hava saldırısı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

KHARKIV'DE DE ALTYAPI TESİSİNİN VURULDUĞU AÇIKLANDI

Cumartesi sabahı iki adet S-300 füzesinin de Kharkiv kentindeki bir endüstri bölgesinde bulunan bir altyapı tesisini hedef aldığı açıklandı. Saldırıyı Belediye başkanı Ihor Terekhov ve Kharkiv bölgesi yöneticisi Oleh Synehubov duyurdu.

Synehubov saldırının elektrik kesintisine yol açabileceğini vurguladı.