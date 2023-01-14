Diyarbakır’daki fırın işçileri eylemde

DİYARBAKIR (K24)

Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda (Dağkapı) bir araya gelen kentteki fırın işçileri, taleplerini dile getirdi.

Ellerinde ekmeklerle protestoda bulunan işçiler, Fırıncılar Odası Başkanı’nın istifasını istedi.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Miyad Güneş, “ilimizde bulunan bütün fırınlarca, içinde bulunduğumuz çalışma şartlarının iyileştirilmesi için kanunlar çerçevesinde haklı savunmamızı yapmak ve sesimizin duyulması için burada toplanmış bulunmaktayız” dedi.

Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bildiğiniz üzere fırın çalışanları olarak 14 saat yoğun bir iş temposuyla çalışmaktayız. Haftanın her günü sigortasız ve tatilsiz yaptığımız çalışmanın sonucu olarak gün sonunda aldığımız ücretin emeğimizin karşılığı olmadığını, geçim sıkıntısına, maddi sorunlara yol açtığını takdirlere sunmaktayız. Bu hususta işçiler olarak mağduriyetimizi yetkili makamlara beyan ediyoruz.

Yurt genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, alım gücünün oldukça düşmesi, bunun karşılığında biz fırın çalışanları ve ustaların emeğinin karşılık bulmamasından ötürü fırın çalışanları olarak iş bıraktığımızı burada bulunan basın mensupları ve halk aracılığıyla duyurmaktayız.

Fırın çalışanları lehine gerekli hassasiyetin gösterilip çalışma şartlarımızın iyileştirilmesini talep ve temenni ediyoruz.”

“SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILIYORUZ”

K24’e konuşan işçiler, yoğun mesai saatlerinden dolayı ailelerine vakit ayıramadıklarını söyledi.

İşçiler ayrıca, sektördeki yüzlerce kişinin sigortasız çalıştırıldığını, bu nedenle birçok haktan mahrum kaldıklarını ifade etti.

İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları için emeklilik haklarından faydalanamadıklarını, bankalardan kredi çekemediklerini ve mağduriyetlerinin yıllardır sürdüğünü dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından dağılan işçiler, Pazartesi günü saat 13.00’te tekrar toplanarak protestoda bulunacaklarını kaydetti.