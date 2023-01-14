Bozdağ’dan Davutoğlu’na tepki: Altılı masadakilerin alacağı kararlar sivil darbe olur

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "parti liderlerine imza yetkisi verileceği ve cumhurbaşkanıyla kararların ortak alınacağına" yönelik açıklamasına ilişkin Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, Anayasa'da cumhurbaşkanının yetkilerinin tarif edildiği maddeleri hatırlattı. Anayasa’da yürütme yetkisi ve görevinin devrine, ortak kullanımına ya da bölünmesine izin veren hiçbir hüküm olmadığını belirten Bozdağ, "Anayasa, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisinin kullanılmasını ayrımsız herkes için açık ve tartışmasız yasaklamıştır" dedi.

Bozdağ, paylaşımının sonunda "Altılı masadaki liderlerin alacağı kararlar veya yapacağı uygulamalar; fiilen Anayasanın kısmen ilgası, yürütme organına sivil darbe, Cumhurbaşkanına ait yetki ve görevlerin gaspı, cumhurbaşkanının eli, ayağı ve ağzının bağlanması olur" yorumunda bulundu.

Anayasaya göre:



“Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından,Anayasaya ve kanunlara uygun…kullanılır ve yerine getirilir”(M.8)



“Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir”(M.104/1)



“Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz”(M.6/3) — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) January 14, 2023

ALTILI MASADA YETKİ TARTIŞMASI

Ahmet Davutoğlu, altılı masanın son toplantısından sonra katıldığı televizyon yayınında, seçimi kazanmaları durumunda altı genel başkanın stratejik konularda imza yetkisiyle karar mekanizması içinde olacaklarını söylemişti.

Davutoğlu daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "İlkesel bir şey söyledim, tam tersini ifade etmiştim" demişti.