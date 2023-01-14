PZK Sözcüsü: Kürtçe dersleri seçen öğrencilerin sayısının artması istenmiyor

ERBİL (K24)

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokullarda seçmeli derslerin tercih süreci 20 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Dersleri seçmek isteyen öğrenciler bu süre zarfında başvuru yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) öncülüğünde başlayan Kürtçe seçmeli ders kampanyasına bu yıl da çeşitli kurumlar, siyasiler ve eğitimciler destek veriyor.

K24 yayınına katılan Kürt Dil Platformu (PZK) Sözcüsü Şerefxan Ciziri, başlatılan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda PZK’nin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının Kürt kentleri ile Türkiye’deki okullarda seçmeli Kürtçe derslerin tercih edilmesi için çağrılarda bulunduklarını anımsatan Ciziri, “Çağrılarımıza devam ediyoruz” dedi.

Engellerle yüzleşilmesi gerektiğini belirten Ciziri, Türkiye Eğitim Bakanlığının, il eğitim müdürlüklerinin ve okul müdürlerinin Kürtçe ders almak isteyen öğrencilerin sayısının artmasını istemediğini vurguladı.

Yapılan pek çok Kürtçe başvuru formuna ulaşılamadığını söyleyen Şerefhan Ciziri, “Bürokratik bir direniş var: Kimisi korkuyor, kimisi Kürt dilinin okutulmasını istemiyor. Bu konuda hükümet ve bakanlık eleştirilmelidir. Bu hakkı sunduğuna göre, Kürtçe dilini seçme hakkının meşru olduğunu açıkça belirtmelisin” dedi.

Hükümetin sessiz kaldığına ve Eğitim Bakanlığının velilerin önüne engeller koyduğuna işaret eden PZK Sözcüsü Şerefxan Ciziri, okul yetkililerinin gerekçesini ise şöyle dile getirdi:

“Okul yetkilileri ‘Öğretmen, eğitim gereçleri, yer ve yeterli sayı yok’ diyor. Ama bunlar doğru değil ve birer bahanedirler.”

Kürtlerin bu konuda birlik olması gerektiğini vurgulayan Ciziri, “Kapı kapı dolaşacak fırsatımız yok. Zira Kuzey halkı arasında Kürt dili bilinci zayıf” şeklinde konuştu.

“AİLELER ÇOCUKLARI İÇİN E-DEVLET ÜZERİNDEN KÜRTÇEYİ SEÇEBİLİR”

Öte yandan PZK dün Diyarbakır’da seçmeli derslere ilişkin basın toplantısı düzenlemişti.

Ders seçme tarihinin başladığını anımsatan PZK yetkilileri, “Bu, ne pahasına olursa olsun Kürtlerin sahip olması gereken bir haktır” diyerek, asıl hedeflerinin önümüzdeki yıllarda anadilde eğitim olduğunu vurgulamıştı.

PZK, seçmeli Kürtçe derslerin tercih edilmesinin anadilde eğitimin kapısını da açacağını dile getirmişti.

Devlet kurumlarının ve politikacıların seçmeli Kürtçe derslerin tercih edilmesinin önüne engeller koyduğunu belirten PZK, şu hususlara dikkat çekmişti:

“Bu konuda veliler yeterince bilgilendirilmemiştir. Devlet kurumları ve siyaset uygulamada seçmeli Kürtçe dersleri tercih eden öğrenci sayısını artırmak istemiyor. Kürt Dil Platformu, Kürt ebeveynleri bu politikayı reddetmeye çağırıyor. Tercih edilen derslere e-devlet üzerinden kolayca başvuruda bulunabiliyoruz. Bu yıl başvurularımızı e-devlet üzerinden yapalım.”