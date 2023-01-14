Rus ordusu ile paralı askerler arasında ‘zafer’ çatlağı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov'un dün yaptığı açıklamada, son dönemde yoğun çatışmaların yaşandığı Ukrayna’nın Soledar şehrinin Rus paraşütçü birlikleri tarafından ele geçirildiği bildirdi.

Fakat paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin aynı gün yaptığı açıklamada, şehirde tek bir Rus paraşütçü bile olmadığını, Kremlin'in kendi savaşçılarının çabalarını görmezden gelerek onlara hakaret ettiğini savundu.

Prigojin'in çıkışının ardından Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yayımlayarak, “cesur mücadeleleriyle Soledar'ın kazanılmasına katkı sağladıkları için” Wagner savaşçılarına teşekkür etti. Buna rağmen şehrin Rus ordusunun liderliğinde ele geçirildiği de yinelendi.

ZELENSKIY: ŞİMDİDEN ARALARINDA KAVGA EDİYORLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cuma günkü açıklamasında şehrin kaybedildiği iddialarının doğru olmadığını belirterek, askerlerinin çatışmaya ve Soledar'ı savunmaya devam ettiğini vurguladı

Zelenskiy, Savunma Bakanlığı ve Wagner arasındaki tansiyona ilişkin, "Şimdiden kendi aralarında kavga ediyorlar. Bu, düşman için net bir yenilgi işareti" ifadelerini de kullandı.

SOLEDAR MUAMMASI

Birleşik Krallık'ın (BK) önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın haberinde, Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında değişikliğe gitmesinin, Wagner'in artan nüfuzunun bir göstergesi olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimler arasında gösterilen Prigojin, salı günü de savaşçılarının şehri kontrol altına aldığını öne sürmüştü. Bu iddia Rusya Savunma Bakanlığı ve Kiev yönetimi tarafından yalanlanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise BK'nin kamu yayımcısı BBC'ye verdiği söyleşide, Prigojin'in şehirdeki geniş tuz madenlerini kontrol etmek için Soledar'ı ele geçirmek istediğini iddia etmişti.

Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşta çatışmalar Soledar ve komşu şehir Bahmut'ta yoğunlaşırken, Prigojin ve Kremlin arasındaki tansiyon da bir süredir gündemden düşmüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki operasyonlardan sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetler'in başındaki Sergey Surovkin yerine çarşamba günü Valeri Gerasimov'u atamıştı.

Prigojin, "General Kıyamet" lakaplı Surovkin'in taktiklerini överken, Gerasimov'u eleştirmişti. ABD'nin tanınmış gazetelerinden Washington Post'ta yer alan analizde, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un siyasi bir hamleyle Prigojin'in Rus ordusu üzerindeki etkisini sonlandırmak için göreve getirildiği yorumu paylaşılmıştı.

Putin, eylülde ilan ettiği seferberlik kapsamında yaklaşık 320 bin kişiyi daha orduya alırken, Prigojin de hapishanedeki mahkumları paralı asker olarak cepheye sürmüştü.

Donetsk Oblastı Valisi Pavlo Kirilenko, perşembe günkü açıklamasında Soledar'da aralarında 15 çocuğun yer aldığı 559 sivilin mahsur kaldığını söylemişti. Şehrin savaş öncesi nüfusu 10 bin civarındaydı.

Çatışmalarda ne kadar kayıp verildiğiyse tam olarak bilinmiyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, dünkü açıklamasında "Son üç gün içinde Soledar kenti yakınlarında 700'den fazla Ukraynalı asker ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300'den fazla silah etkisiz hale getirildi" demişti.