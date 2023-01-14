Politika

HEZKURD’dan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’na Kürtçeyle ilgili rapor

Anadilde eğitimin gerekliliğini vurgulayan HEZKURD, hazırladığı raporda hükümetin gerçekleştireceği ve tüm tarafların katılacağı kapsamlı bir toplantı öneriyor.
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kürdistan HEZKURD Kürtçe seçmeli dersler TBMM Cumhurbaşkanlığı

DİYARBAKIR (K24)

Kürt Dil Hareketi (HEZKURD), “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürtçeye Yönelik Politikaları” başlıklı raporunu Kürtçenin Kurmanci ile Zazaki lehçelerinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak hazırladı.

Hazırlanan rapor Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na gönderildi.

Raporun tüm siyasi partilere gönderileceği de öğrenildi.

Söz konusu raporda Türkiye’nin Kürtçe politikasına dikkat çekilirken, okullarda Türkçeden başka dillerin anadili olarak okutulmadığı hatırlatılıyor.

Raporda ayrıca Kürtçe önündeki yasal engeller de yer alıyor.

Anadilde eğitim önündeki engellerin kaldırılmasının barış ve huzur için önemli bir etken olduğunu ifade eden raporda, Kürtçenin ilkokuldan liseye kadar en az iki saat zorunlu ders olarak okutulması gerektiği kaydediliyor.

HEZKURD raporunda ayrıca anadilde eğitim, seçmeli dersler ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin kapsamlı bir toplantının teşvik edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Hükümetin gerçekleştireceği toplantıya siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sanatçıların katılımının önemli olduğuna işaret ediliyor.

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