İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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İran, "İngiltere adına casusluk" suçundan idam edilen İran-İngiltere vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'yle ilgili İngiltere'den gelen "müdahaleci açıklamalar üzerine" bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin İran'ın ulusal güvenliği de dahil olmak üzere alışılmadık müdahalelerine yanıt olarak" bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İran'ın, idam edilen eski yetkiliyle İngiliz istihbaratının ilişkilerine dair "kesin kanıtlara" sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, İngiltere hükümetinin, "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan alışılmadık iletişimler kurmasının hesabını vermesi gerektiği" kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın kendi kanunlarına göre, çifte vatandaşlığı kabul etmediği ve İngiltere'nin idam edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'yle ilgili "müdahalelerinin ve yıkıcı açıklamalarının temelsiz olduğu" ifade edildi.

Bakanlığa çağrılan Shercliff'ten, İran'ın konuyla ilgili itirazını ülkesine iletmesi istendiği ve İngiliz Büyükelçisi'nin de Tahran'ın tutumunu Londra'ya yansıtacağını bildirdiği aktarıldı.

İRAN'DA İNGİLTERE’YE CASUSLUKLA SUÇLANAN ESKİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI İDAM EDİLDİ

Mizan Haber Ajansı, 11 Ocak'ta Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan İran-İngiltere çifte vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulduğunu duyurmuştu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Ekberi'nin, mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldığı bilgisi verilmişti.

Sanığın, karara itirazının ardından dosyanın Yargıtaya taşındığı ve Yargıtayın itirazı reddederek Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladığı belirtilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, aynı gün Twitter'dan paylaştığı mesajında, kararı "siyasi" olarak niteleyerek, Ekberi hakkındaki infazın durdurulması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İdama mahkum edilen eski üst düzey yetkili Ekberi'nin cezasının bugün infaz edildiği açıklanmıştı.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberinde, "İngiltere hükümetinin istihbarat servisi adına casusluk yapmak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçundan idam cezasına çarptırılan Ali Rıza Ekberi idam edildi." ifadelerine yer verilmişti.

Haberde, Ekberi'nin "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisinin (SIS) ajanlarıyla defalarca görüşme yaptığı ve bu görüşmeler sırasında İranlı bilim insanlarının da aralarında olduğu 178 kişi hakkındaki bilgileri para karşılığında İngiliz ajanlarına sunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

Ali Rıza Ekberi'nin İngiliz ajanlarla görüşmelerinde, 27 Kasım 2020'de başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi "teknik düzeyde kilit bir isim" olarak tanıttığı bilgisine yer verilmişti.

Ekberi'nin idam edilmesinin ardından Twitter'dan açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, "İran, bir İngiliz vatandaşını idam etti. Bu barbarca hareket, mümkün olan en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa da İran’ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak Ekberi'nin idam edilmesini kınamıştı.