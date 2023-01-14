İbrahim Kalın’dan Rojava’ya askeri operasyon mesajı: Her an başlayabilir

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir grup yabancı medya temsilcisi ile İstanbul'da görüşerek Ankara'nın uluslararası gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı.

Suriye'ye olası bir operasyon konusunu değerlendiren Kalın, Aralık ayı sonunda Türkiye ve Suriye savunma bakanları arasında Moskova'da yapılan görüşmeyle başlatılan "siyasi süreci desteklemeye devam ettiklerine dair" güvence verdi. Ancak "Alınan tehditlerin düzeyine bağlı olarak her an kara harekatı mümkündür" dedi.

İbrahim Kalın, Türkiye ve Suriye Dışişleri bakanlarının Şubat ayı ortasında yapılması planlanan görüşmesinden önce, iki ülkenin savunma bakanlarının yeni bir toplantı yapacağını da açıkladı.

Suriye topraklarında Kürt güçlerinin varlığına dikkat çeken Kalın, "Biz sınırlarımızda güvenlik istiyoruz. Suriye devletinin çıkarlarını ya da Suriyeli sivilleri asla hedef almıyoruz" diye konuştu.

Kalın, Türkiye'nin 2019'daki son Suriye operasyonunun ardından, "Rusya ve ABD tarafından vaat edilen güvenlik garantilerinin tutulmadığını" ve Kürt savaşçıların söz verildiği gibi sınırdan 30 km geriye çekilmediğinin altını çizdi.

ESAD OPERASYONLARIN SONA ERMESİNİ ŞART KOŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le başkent Şam'da bir araya gelen Esad, istihbarat şeflerini ve savunma bakanlarını bir araya getiren, dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde devam etmesi planlanan üçlü görüşmeler hakkında, Türkiye-Suriye-Rusya temsilcileri arasındaki görüşmelerin somut sonuç vermesi için şartlarını sundu.

Esad, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu tür görüşmelerin verimli olması ve Şam'ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için, Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Beşar Esad, Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları da sona erdirmesi gerektiğini söylemişti.