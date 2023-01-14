Suriye: İşgal sona ermeden Türkiye ile diyalog ilerlemeyecek

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmelerde bulundu.

Abdullahiyan ve Mikdad, ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Mikdad, “Türkiye’nin topraklarımızdaki işgali son bulmadan ilişkileri normalleştirmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye ile yapılacak her görüşme egemenliğe saygı, işgale son verme ve teröre destek vermeyi durdurma üzerine olacak.

Türkiye ile Suriye arasında üst düzey toplantılar için uygun zemin oluşturulmalıdır.

Erdoğan ile Beşar Esad arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki farklılıkların nedenlerinin ortadan kaldırılmasına bağlı.”

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da, Suriye-Türkiye görüşmesine ilişkin "Toplantıların amacı işgali sona erdirmek ve teröre desteği bırakmak olmadıkça Türkiye ile diyalog ilerlemeyecek” ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Türkiye ile Suriye arasındaki çözülmemiş sorunların çözümü için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.