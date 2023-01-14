Politika

Sudani: İran’dan özür dilemeyeceğiz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran’ın ‘Fars Körfezi’ olarak nitelendirdiği Basra Körfezi’ne ‘Arap Körfezi’ ifadesini kullandıkları için özür dilemeyeceklerini söyledi.
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HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran’ın ‘Fars Körfezi’ olarak nitelendirdiği Basra Körfezi’ne ‘Arap Körfezi’ ifadesini kullandıkları için özür dilemeyeceklerini söyledi.

Berlin ziyareti sırasında Alman televizyon kanalı Deutsche Welle’ye konuşan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Iraklıların Fars Körfezi yerine Arap Körfezi ifadesini kullandıklarını belirtti.

İran’dan özür dilemeyi reddeden Sudani, “Arap Körfezi bir gerçektir ve değişmeyecek” diyerek, bazı tarafların bu işi karıştırmak istediklerini bildirdi.

Tüm görüşlere saygı duyduklarını ifade eden Sudani, Irak’ın ‘Arap ülkeleri sisteminin bir parçası’ olduğunu dile getirdi.

“Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizin güçlendirilmesini savunuyoruz” diyen Sudani, İran ile Suudi Arabistan  arasındaki görüşmelerin devam edeceğini, Irak’ın da iki ülke arasında arabuluculuk yapmayı sürdüreceğini bildirdi.

Basra’da başlayan Körfez Ulusları Kupası’nın açılışında Iraklı yetkililerin ‘Arap Körfezi’ ifadesini kullanması İranlı yetkililerin tepkisine neden olmuştu.

 

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