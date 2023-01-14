Irak güçlerinden 5 vilayette DAİŞ operasyonu

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Ulusal Güvenlik Birimi, başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın beş vilayetinde 32 terör zanlısının yakalandığını duyurdu.

Kurum tarafından bugün yapılan açıklamada, 32 terör zanlısının yakalandığı önemli bir operasyon yapıldığı belirtilerek bu kişiler arasında Anbar, Ninova, Kerkük, Diyala ve Bağdat vilayetlerinde faaliyet gösteren DAİŞ’in önde gelen üyelerinin de bulunduğu bildirildi.

Geçtiğimiz Aralık ayında DAİŞ Kerkük, Diyala ve Bağdat'ın kuzeyindeki vilayetlerde Irak ordusuna ve polis güçlerine yönelik bir dizi saldırı düzenledi.

Saldırılar ordu ve polisten en 30 memurun öldürülmesine ve yaralanmasına yol açtı.

Güvenlik uzmanları, Diyala, Kerkük ve Selahaddin vilayetlerindeki ormanlık ve engebeli alanlarda faaliyet gösteren terör örgütünün üyeleriyle mücadelede rehavete kapılmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Örgütle mücadeleye ilişkin Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Kerkük vilayetinin Havice ilçesinde DAİŞ mensubu bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Diğer yandan Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci dün akşam, İspanya'nın Suriye’nin kuzeyinde yer alan El Hol kampındaki kendi vatandaşlarından örgütle bağlantılı 15 çocuk ve kadını teslim aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Araci, El Hol kampından 15 çocuk ve kadını kabul ettikleri için İspanyol yetkililere teşekkür ettiğin ifade ederek, tüm ülkelerin kampta kalan kişilerin iadesi talebini yinelediklerini aktardı.