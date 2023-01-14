Politika

ABD Donanması’na ait savaş gemisi Estonya’da

ABD Donanması’na ait USS Roosevelt savaş gemisi Estonya’ya gitti.
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dünya Estonya USS Roosevelt Tallinn Limanı

HABER MERKEZİ

ABD’nin Estonya Büyükelçiliği, USS Roosevelt muhrip gemisinin başkent Tallinn’i ziyaret ettiğini duyurdu.

ABD’nin Estonya Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, USS Roosevelt’i Tallinn Limanı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyuyor. Muhrip, yakıt ve gıda ikmali için Tallinn’e planlı ziyarette bulunuyor, denizciler şehri ziyaret etme fırsatına sahip olacak” ifadelerine yer verildi.

Arleigh Burke sınıfı bir muhrip gemi olan USS Roosevelt, Aegis güdümlü füze sistemi ile donatıldı. Açıklamada, gemi mürettebatının 250 kişiden oluştuğu belirtildi.

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