Dünyada son 8 yılda kaydedilen en sıcak yıllar yaşandı

HABER MERKEZİ

Küresel ısınma dünyanın en büyük sorunlarının başında gelmeye devam ediyor.

Küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle sıcaklar her geçen gün artıyor. Sıcaklıkların artması da kuraklıkların yaşanmasına neden oluyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'ndeki (ECMWF) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (ERA5) göre, dünyada 2016 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.

2022 yılı ise ölçümlenen en sıcak beşinci yıl olarak kayıtlara geçti. Dünyada son 8 yıl ise en sıcak 8 yıl olarak kaydedildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi veri seti ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre en sıcak yıllar şöyle oluştu:

Sıralama - En sıcak yıllar

1.2016

2.2020

3.2019

4.2017

5.2022

6.2021

7.2018

8.2015

9.2010

10.2013