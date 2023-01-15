'DEVA Partisi, HDP ile ittifak yapabilir'

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2023 seçimleri için geri sayım başlamışken, MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Yeni seçim yasasının partileri ittifakla seçime girmeye yönlendirdiğini ifade eden Kulat, Tele1 TV'deki konuşmasında “DEVA Partisi de yüzde yedi meselesini çok rahat bir şekilde HDP ile birlikte aşma gibi bir zorunluluğun getirdiği bir beraberlik de gündeme gelebilir” dedi.

KATIRCIOĞLU GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

Hakan Aygün ise Mehmet Ali Kulat’ın bu ifadelerini programın bir diğer konuğu HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu’na sordu. İki parti arasındaki görüşmeleri doğrulayan Katırcıoğlu şunları söyledi:

“Son Ali Babacan’ın yaptığı açıklamalar tabii çok sempatiyle karşılandı. Zaten daha önceden beri de öyleydi. Yani Kürtlerin nezdinde. Ben de duyuyordum zaten temaslarımız oluyor. Yani kimsenin Kürt Meselesi’ni konuşmadığı bir zeminde Ali Babacan gibi bir insan çıkıp konuşabiliyor. Bu çok değerli bir şey bence."