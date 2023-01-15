Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 6.36'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 17,09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

Deprem sonrasında paylaşımda bulunan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Saat 6:36’da merkez üssü Sivrice olan, 4.9 şiddetindeki deprem sonrası ilk tespitlerimize göre herhangi bir olumsuz ihbar alınmamış olup; saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun“ dedi.