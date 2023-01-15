Ermeni Patrikhanesi kuyumcu Gagaçyan’ı aforoz etti

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Ermeni Patrikhanesi dün sosyal medya hesabından, Patrik Sahak Maşalyan başkanlığında 12 Aralık 2022’de toplanan Ruhani Meclis’in, Patrik ve din adamları hakkında iddialarda bulunan Levon Gagaçyan’ı kiliseden aforoz ettiğini duyurdu.

Duyuruda özetle şöyle denildi:

“Levon Gagaçyan isimli şahsın, sosyal medya varlıkları üzerinden düzenli olarak dile getirdiği asılsız iddialara bir son vermesi, Patrik Hazretleri başta olmak üzere kilisemiz saygın din adamlarına karşı takındığı tavırdan vazgeçmesi ve tövbe etmesi için bir haftalık süre tanınmıştı. Yeni bir yıla başlamanın verdiği tazelenme hissi ve Noel sezonunun bereketi, Rab İsa Mesih’in doğumundaki mükemmel derin gizemin yüreğinde yer bularak, doğru yolu seçeceğine dair ümitlerimizi sürdürdüğümüz için verilen sürenin bitmesine rağmen kendisine ek süre tanındı. Ama geçen zaman zarfında, tövbe edip esenlik içinde bir tavır sergilemek şöyle dursun, doğru yoldan tamamen saptığı tespit edildi. 14 Ocak itibarıyla Ermeni Resuli Kilisesi ile ilişiğinin kesildiği kamuoyuna duyurulur.”

‘200 YIL SONRA BİR İLK’

Cemaati üyeleri sosyal medyadan paylaşılan kararın altına, Patrikhane’yi haklı bulan yorumlar yaptı.

Yorum yapanlardan biri de aforoz edilen Levon Gagaçyan oldu. Gagaçyan, yorumunda “Entrikayla koltuğa oturduğunuz, büyük yasımızı çiğnediğiniz halde devlet onayladığı için hepimizin Patriğisiniz ama geleneklerimizi hiçe sayan, ritüellerimizi bozan, hiyerarşik disiplini yıkılan din adamları cuntasını kabul etmedim. ‘Türkiye’de Ermenilere baskı yapılıyor’ demenize herkes duyarsız kalsa da ben kalamıyorum. Benim tenkitlerimi saldırı zannediyorsunuz ama bunların hepsi özeleştiridir. Kiliseye değil, şahıslara yöneliktir. Yaklaşık 150-200 senedir kilisemiz kimseyi aforoz etmedi. Konuştuğum onlarca kişi bile bu aforoz konusunda Patriğin sorumsuzca hareket ettiğini söylediler” diye yazdı.