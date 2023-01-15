Yaşam

Londra'da silahlı saldırı: 5 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araçtan açılan ateş sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
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dünya İngiltere Londra saldırı

HABER MERKEZİ

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, Londra'nın kuzeyindeki Euston'da, cenaze töreninin yapıldığı bir kilisenin yakınında, hareket halindeki bir araçtan açılan ateşte 7 ile 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ve 3 kadın yaralandı.

Euston Tren İstasyonu yakınlarındaki olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü, bacağından hafif yaralanan diğer çocuğun ise taburcu edildiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 41, 48 ve 54 yaşlarındaki 3 kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Komiser Ed Wells, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir bir silahlı saldırı olayı kabul edilemez, ancak bugün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu birden fazla kişinin yaralanması şok edici. Korkunç saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor" ifadesini kullandı.

Polis, olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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