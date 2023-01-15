Politika

Irak İçişleri Bakanı: İran ve Türkiye sınırına 6 bin polis konuşlandırıldı

Irak İçişleri Bakanı, İran ve Türkiye sınırında görev yapmak üzere 6 bin polisin konuşlandırıldığını açıkladı.
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Irak Irak sınır

ERBİL (K24)

Basına açıklamalarda bulunan Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Peşmerge Güçleri’yle koordinasyon içinde, 6 bin polisin İran ve Türkiye sınırındaki gözetleme noktalarına yerleştirildiğini söyledi.

Bakan Şemmeri, söz konusu sınırın kontrolünün sağlanması için özel bütçe ayrıldığını ve sınıra kontrol noktaları, gözetleme kuleleri ile kameraların yerleştirilmesine başlandığını kaydetti.

Iraklı bakan ayrıca, Suriye sınırındaki sızmaları önlemek için de 65 kilometre uzunluğunda beton duvar örüleceğini, duvarın Şengal sınırından başlayacağını ifade etti.

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