Yaşam

Dersim ve Elazığ’da çok sayıda köye ulaşım sağlanamıyor

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ'da 84 köy, Dersim’de ise 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
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kürdistan kar yağışı Elazığ Dersim

HABER MERKEZİ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 14, ilçelerden Sivrice'de 43, Karakoçan'da 20, Palu'da 16, Keban'da 7, Kovancılar'da 6, Maden'de 5 ve Baskil'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 10, ilçelerden Sivrice'de 17 ve Baskil'de 1 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı 84 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışma yürütüyor.

Öte yandan Dersim’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirirken, ulaşımda aksamalara sebep oldu. Merkezde 2, Hozat’ta 2, Mazgirt’te 14, Nazımiye’de 19, Ovacık’ta 4 ve Pertek ilçesinde de 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, ulaşıma kapanan toplamda 340 kilometreyi bulan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. (Kaynak: Ajanslar)

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